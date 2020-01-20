大陸武漢肺炎兩日間暴增，全球確診人數累計達205例，疾管署宣布正式成立指揮中心，由疾管署署長周志浩擔任指揮官，負責統籌督導各部會，以期防堵疫情傳入境內。疾管署也表示，目前防疫物資、人力都已經到位，包含儲備外科口罩共4千多萬副、N95口罩也有190萬副，若不足也會停止口罩出口。負壓隔離病房部分，9間應變醫院共有104床，非應變醫院共有924床。

疾管署署長周志浩表示，因今天各國都出現確診疫情，評估對台灣威脅增加，因此今天衛福部依據2019新型冠狀病毒引起嚴重特殊傳染性肺炎第五類法定傳染病，提報行政院，有成立中央流行疫情指揮中心的必要，行政院並立刻通過迅速成立。

周志浩表示，目前疫情雖在境外且還是有限度人傳人，但已經有明顯社區傳染，並有擴大跡象，考量國內尚無確診個案，因此指揮中心定為「第三級疫情中央指揮中心」，但若一旦出現境外移入確診個案，也能即刻升級為第二級，若國內出現本土確診個案，則由行政院院長指派指揮官，成立第一級。

周志浩表示，指揮中心賦予指揮官很多權利，包含跨部會整合、調度人力、物資、設備、例如口罩夠不夠用，就可以增調，或是停止口罩出口等措施。他也強調，目前口罩數夠用，民眾不必緊張。

(中時 )