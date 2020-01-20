台南市一家五星級飯店聯手台灣食品集團，以芬蘭進口奶油作材料研發高單價台法口味麵包，今年每季將推出3款，每款麵包都超過百元，20日至29日首批將有買一送一優惠，再贈送咖啡券，搶高品質的麵包市場大餅。
台南晶英酒店西點主廚羅倫與統一集團烘培團隊合作，採用統清公司獨家進口的芬蘭奶油作材料，今年分四季推出一系列高單價麵包，1月以「香蔥乳酪吐司」、「柚香布里歐」與「紫米桂圓」3款為主，首波推出有買一送一優惠，搶年節伴手禮市場。
業者推出的麵包，「香蔥乳酪吐司」每條220元、「柚香布里歐」每個180元，「紫米桂圓」麵包2個一袋169元，20日至29日進攻年節伴手禮市場，有買一送一優惠，並贈送一張咖啡兌換券。
「這是看著極光長大的奶油」台南晶英酒店總經理李靖文表示，芬蘭奶油來自純淨無汙染的北歐環境，有統一集團的台灣烘培團隊加上晶英酒店的法國西點主廚聯手出擊，研發出台法口味高檔麵包，吃起來奶油口感更濃郁，絕不讓講就高品質麵包愛好者失望。
(中時 )
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