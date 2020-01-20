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外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信」

一般社會大眾對於「徵信業」的認知都充滿神秘感，今天特派員虫虫要來揭開這個行業的神秘面紗，跟著一統徵信的邱晶華副總執行任務，透過跟蹤過程，協助委託人揭開事實，找出真相、解決問題。

特派員虫虫化身一日偵探體驗任務執行過程。(圖/截取自youtube)

這次的委託人是一位懷胎9個月的孕婦，最近覺得先生的行蹤可疑，因此找上一統徵信協助調查。一開始虫虫斷定這是一件外遇事件，副總反而告誡她，在還沒有找到真相前，徵信業者是不會隨意下定論的，首要之務是先「行蹤蒐證」開始，一切都讓證據說話。邱副總表示，每個案件她都會親自參與，了解始末跟人力調配，等到案件處理到一定的階段後，才會轉交給團隊協助。

根據委託人透露，丈夫平日不太會開這輛車，最近卻頻繁使用，讓她起了疑心。邱副總表示，接收到案件後就會對目標進行佈局，在委託人的同意下安裝一些必要器材，所以目標車子移動到哪裡都能靠科技掌握。

偵辦過程「搜證」非常重要。(圖/截取自youtube)

既然有必要器材了，那為何要出動人力跟車呢？邱副總說，最主要的原因就是「蒐證」，必須要有相關證據才能向客戶交代。而這次的蒐證任務就交由徵信助理虫虫負責，等到目標出現後，就一路跟車，過程中也會致電給委託人回報進度。

突然，發現「目標」將車子停放路邊，看似要等待某人出現，這時虫虫繃緊神經，隨時做好準備，以防有任何突發狀況，而且一定要即時蒐證起來！等待的過程是漫長的，因此徵信員一定要極具耐心，才能等到有利的證據。一段時間後，這名男子與一名女性互動熱絡擁抱，整段過程也都被虫虫拍下來了，下一步則是將資料整理好寄給委託人。

虫虫原本以為這是一起偷情案件，沒想到案情大逆轉，委託人回覆該名女子是男子的表妹，兩人見面除了敘舊之外，更是要討論布置寶寶屋給她一個驚喜。這次的徵信案件成功結案，也順利解開了委託人心中的疑問。

邱副總表示，徵信社的存在是為協助委託人找出事實，以婚姻來說，找出真相後，可以即早解開誤會，避免糾結情緒越陷越深；但若是不幸真的發現伴侶背叛，至少可以看清真相，若是彼此願意，透過攤牌也是另一種溝通機會。

一統徵信除了外遇蒐證之外，還有婚前徵信、大陸徵信、工商徵信、尋人專案、法律諮詢、文書鑑定等等服務，透過專業及善用科技，為委託人揭開真相。倘若你有相關疑慮，不妨找尋專業協助為自己解答，解開心中已久的結！

商家名稱:一統徵信股份有限公司

成立日期:1984年7月20日

榮獲獎項:

民國85年中華民國績優磐石獎

民國85年工商企業卓越成就獎

民國97、104年唯一徵信業榮獲ISO9001國際認證

民國90年中華民國優良企業商品顧客滿意度金質獎

民國91年中華民國消費者協會全國消費精品獎

民國100年中華民國消費者協會第一品牌

民國104年台北市商人節優良商號

(中時電子報)