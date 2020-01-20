由資深樂評人小樹主持企劃網路節目《留級玩家》，每集邀請歌手分享90年代對他們影響至深的音樂，日前首季播畢，大獲得好評。

推出第2季之前，推出新春特別節目在LINE MUSIC首播，邀請音樂人左光平、歌手HUSH、吹音樂主編阿哼、人氣網紅那那大師與又仁一起嗑火鍋聊音樂，提前新春圍爐。

來賓一進到詹記火鍋店的錄影現場，就看著滿桌的菜餚，個個直呼：「好餓喔！」左光平笑稱自己最賢慧，忙著幫大家下鍋，年紀最小的阿哼先以「姐姐們吉祥」問好在座長輩。

為了增加過年熱鬧氛圍，主持人小樹設計猜歌橋段，分為：「英文趴、台語趴、男生趴、歌姬趴與亂亂趴」等不同類型問題，眾家來賓搞笑說：「只要歌...姬趴，其他趴好無聊」；主持人笑回：「你們腦子到底裝什麼？」

進行「舉手搶答猜歌」遊戲時，HUSH犯規直接說答案，讓舉手最快的那那大師氣到：「你們藝人真的很沒品。」，現場笑聲不斷，小樹一度笑到出淚：「這集真的好吵！」

聊到各自最愛的90年代的男女歌手時，大家共同回憶包括任賢齊、哈林庾澄慶、謝霆鋒等人。HUSH表示自己人生第1張買的男歌手專輯就是張信哲；又仁說，李玟是全家人的偶像，當時媽媽經營的理髮廊都一定貼有李玟海報；HUSH則是將陳綺貞視為女神。

談到天后王菲，來賓們一致認為王菲是華語音樂的高標，音樂、造型都很前衛，現在聽起來也不過時。左光平表示當年去飛碟電台專訪陶晶瑩，竟與王菲作同班電梯，被天后強大氣勢嚇得半死。HUSH表示喜歡林憶蓮歌曲《鏗鏘玫瑰》，因為歌曲很女權。

聊到何人辦演唱會，就算是新台幣1.5萬元高價票都願意買？大家一致表示「陳淑樺」。

(旺報 )