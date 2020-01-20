《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國穩健的經濟數據提振投資人的風險偏好，周一南韓KOSPI指數收漲0.54%，為2,262.64點。韓元升值0.11%，收在1,158.1兌一美元。 三星電子宣布由最年輕的總裁盧泰文（Roh Tae-moon）接任行動事業部門主管，股價收漲1.8%。 媒體報導，現代汽車和樂金化學計畫在南韓合資設立一座電動車電池工廠，樂金化學股價勁揚6.31%，並創下6個月新高。 南韓確診第一起武漢肺炎個案，製藥股集體飆漲，口罩製造商Monalisa亦大漲11.31%。 (時報資訊) 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 未來10年仍動盪 IMF示警：恐重演經濟大蕭條 - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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