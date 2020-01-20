美國穩健的經濟數據提振投資人的風險偏好，周一南韓KOSPI指數收漲0.54%，為2,262.64點。韓元升值0.11%，收在1,158.1兌一美元。

三星電子宣布由最年輕的總裁盧泰文（Roh Tae-moon）接任行動事業部門主管，股價收漲1.8%。

媒體報導，現代汽車和樂金化學計畫在南韓合資設立一座電動車電池工廠，樂金化學股價勁揚6.31%，並創下6個月新高。

南韓確診第一起武漢肺炎個案，製藥股集體飆漲，口罩製造商Monalisa亦大漲11.31%。

(時報資訊)