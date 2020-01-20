台積電轉投資封測廠精材（3374）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，2019年12月自結稅後淨利0.37億元、每股盈餘0.14元。以此推算，全年稅後淨利達1.83億元、每股盈餘0.68元，終止連3虧、站上近5年高點。

精材公布2019年12月自結合併營收3.96億元，月減17.72％、年增17.2％。稅後淨利0.37億元，雖月減50％，但年增達17.5倍。每股盈餘0.14元，低於11月0.27元、但顯著優於前年同期0.01元。

合計精材去年11～12月自結合併營收8.77億元，較前年同期8.14億元成長8％，但稅後淨利達1.11億元，較前年同期0.23億元跳增達3.83倍，每股盈餘0.41元，遠優於前年同期0.08元。

以此推算，精材去年第四季自結合併營收13.96億元，季減16.41％、年減2.25％。但稅後淨利1.97億元，雖季減43.87％、仍年增達6.88倍。每股盈餘0.73元，低於第三季1.29元、優於前年同期0.48元。

合計精材2019年全年自結合併營收46.53億元，年減1.3％。不過，稅後淨利1.83億元、每股盈餘0.68元，較前年稅後虧損13.52億元、每股虧損4.99元大幅轉盈，創下2014年以來近5年高點。

(時報資訊)