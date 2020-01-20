選後房市持續升溫，建商加大囤地腳步，去年新北市土地交易移轉筆數達84,962筆，創下2016年實施房地合一稅以來連四年新高。在土地資源日益不足的北台灣，老舊閒置廠區土地，因可塑性高且基地面積大，往往帶動區域行情改寫新高，新莊、三重、新店等三地是新北房市最具備老舊廠地開發題材的區域，勢必成為各方資金未來三年的卡位熱點。

隨著總統大選後房地產回復市場機制穩步回溫，據新北市地政局統計，新北市去年全年土地交易移轉8,4962筆，較107年的82,747筆成長2%；105年~108年連年正成長，讓新北土地交易已回復並超越房地合一施行前2015年的交易水準，土地交易掀熱潮，若干閒置的廠房土地釋出動作受到高度關注。

鄉林集團董事長賴正鎰說，台灣去年經濟成長顯著，台商回流，景氣回溫非常明確，因此建商推案也不手軟，今年全台推案量預計會達到1.5兆以上，由於雙北都會區大型建地稀有，閒置舊廠區土地變更開發案件愈來愈搶手。

鄉林不動產研究室說，與台北市僅有一橋之隔的三重，一直是許多台北市民眾購屋跨區的優先選擇，除了重陽重劃區受青睞之外，二重疏洪道重劃區因具機捷與中和新蘆雙捷運線的雙捷運線、又兼具都會區難得的水岸景觀，成為搶眼的重劃區新星。

鄉林不動產研究室表示，三重區二重疏洪道重劃區生活機能優越，成為雙北首購族關注焦點，包括國泰、潤泰、冠德等建商都在此插旗。像是茂德取得味全三重新燕廠土地所有權，並申請「工業區變住商區」過關，基地面積約為1.71萬坪，若採單價行情約每坪50萬元估算，全案總銷可達600億元，業界預期這將是新北市總銷、坪數規模最大的開發案。

(時報資訊)