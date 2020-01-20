新竹市北區親子館20日在南勢社會福利館2樓正式啟用，市府積極推動的「1區1親子館」兒童城市政策目標達成。（陳育賢攝）

新竹市北區親子館20日在南勢社會福利館2樓正式啟用。（陳育賢攝）

新竹市北區親子館20日在南勢社會福利館2樓正式啟用。（陳育賢攝）

新竹市北區親子館20日在南勢社會福利館2樓正式啟用，市府積極推動的「1區1親子館」兒童城市政策目標達成。市府表示，此是新竹市第3座親子館，館內的「浮島樂園」是專為0至6歲兒童量身打造的親子館，邀請家中有學齡前的家長帶孩子，一起來共學共玩。

市府表示，北區親子館以「浮島樂園」為設計主軸，包括積木區、遊戲區、閱讀區、0至2歲爬行區、多功能教室，以及戶外的玩沙專區等，讓學齡前孩子與家長在安全的空間內遊戲與學習，孩子開心的笑容就是市府團隊努力最大的成就。

社會處長李季縈表示，位在南勢社會福利館2樓的「北區親子館」，館內特色是呈現碗狀造型的彈性多功能活動空間的浮島設計，並設有擲球區，讓幼童進行大小肌肉和分數認知練習，館內同時有專業人員提供友善的托育服務。

另，針對不同需求兒童的照顧，館內也設置共融設施設備及教學玩具、圖書，希望以多元化的活動及課程內容，增強親子互動並減輕照顧壓力。

李季縈指出，親子館內除每天進行清潔消毒作業，也進一步整合「智慧自動偵測儀」、「雲端管理」、「物聯網」等技術，設置室內空氣品質監控作業系統，降低孩童在親子館內暴露於不良空氣品質的危害，建立「兒童安全、家長放心」的優質環境。

社會處表示，北區親子館每周二到周日開放，每天3個場次，每場次90分鐘，每次可容納10組親子使用，歡迎親子前來享受親子共學、共樂、共享幸福好時光，諮詢電話：03-5230866。

(中時 )