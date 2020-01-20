「世界全壘打王」王貞治特展在春節期間從福岡巨蛋原汁原味搬來台灣，開展記者會上邀請中信兄弟二軍總教練林威助出席，林威助回憶與王貞治的小故事，立刻談到在球員時曾對軟銀敲出再見轟，王貞治先生當時擔任軟銀監督，這件事對他印象深刻到連日期都牢牢記得。

林威助在日職時效力於阪神虎，雖然不曾親眼見證他在球員時的英姿，不過他對於這位前輩非常尊敬，「他最厲害的是，一開始以投手身分加入職棒，轉為打者後一開始並不順利，常常被三振，最後成為世界全壘打王，他的意志力是異於常人的，他對事情堅持的態度，值得我們學習。」

林威助在球員時期，只有在兩聯盟交流賽時才會對戰到王貞治所領軍的軟銀隊，林威助說王貞治非常親切，每次都期待能在賽前與王貞治打招呼，他也會關心最近如何、狀況怎麼樣等等。

而最讓林威助難忘的，是在王貞治擔任軟銀監督時，在他面前打了一發再見全壘打，且他連日期都記得，「在2007年6月10號，是我印象最深刻的。」不過可惜日本賽後都會各自離開，當天沒有機會與王貞治多些交流。

王貞治特展在1月25日至2月5日在台北三創園區展覽、2月8日至3月6日在台中文化創意產業園區，是唯一日本海外特展，除了王貞治的個人球衣等物品展出外，還有球員講座、棒球名人堂、OH棒球影片等豐富內容。

(中時 )