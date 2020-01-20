新北市動保處人員巡查寵物犬有無完成絕育。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

新北市動保處今年度的家犬貓絕育補助即日起開跑，民眾可以帶犬貓至與動保處合作的動物醫院進行絕育手術，公犬貓補助600元，母犬貓補助1200元，至補助額度用完並公告截止，動保處表示，犬貓依法需絕育或申報免絕育，絕育可預防生殖系統疾病，提醒飼主把握機會。

動保處指出，依照動物保護法規定，飼主應完成飼犬貓絕育或免絕育申報，飼主經查獲未替犬貓完成絕育者，將處以5萬至25萬元罰鍰，新北市2016年起辦理犬貓絕育補助至今，共有1萬1705隻犬貓申請，共補助約1200萬元。

動保處表示，有些飼主擔心寵物結紮後會影響生活，其實，絕育並不會造成動物生活不便，還可避免家中公犬貓老年攝護腺肥大及圍肛腺瘤等疾病；母犬貓則可避免子宮蓄膿及乳腺瘤等疾病，議飼主趁家中毛寶貝年輕健康時，盡早幫牠們完成「終身大事」。

新北市民只要完成寵物晶片登記，就可至新北市動保處官網下載區查詢附近的合約動物醫院，填寫申請資料就可完成犬貓絕育並獲得補助，公犬貓補助600元，母犬貓補助1200元，因年度補助經費有限，截止日期將公布於動保處官方網站。

動保處長陳淵泉提醒，寵物若有特殊原因不適合進行絕育手術，應依法向動保處申報免絕育登記，以免被受罰。

(中時 )