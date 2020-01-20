農曆年節即將到來，近日台北大安區龍雲里、松山區精忠里分別舉辦「新春揮毫贈春聯」活動，吸引鄰里民眾踴躍索取春聯墨寶，現場書法老師揮毫寫春聯，更有老師手繪寓意慶豐年的吉利鼠春聯，讓在場的大朋友、小朋友讚嘆連連，永慶房屋經紀人也準備小遊戲要與里民同歡，一起感受傳統人情味濃厚的年節氛圍！

精忠里里長邀請黃寶貴鄰長(圖中)現場揮毫贈春聯，黃鄰長也是社區國畫班的教師，春聯作畫吉利鼠祝大家鼠年行大運。

除舊佈新喜迎春 鄰里齊心大掃除

早在一個月前，永慶房屋松山區門店的同仁就開始協助精忠里辦公處發送傳單，邀請里民一同來參加精忠里舉辦的「喜迎新年贈春聯暨資源回收幸福有禮活動」，永慶房屋松山區店長李為喬說：「今天里長邀請精忠里一位練習書法經驗超過20年的鄰長黃寶貴到場揮毫，黃鄰長的墨寶吸引許多里民起了大早到場排隊領取！」民眾拿著散發著濃郁墨香的春聯好開心，迫不及待要與大家分享春聯寓意的美好祝福。

精忠里邀民眾一起寫春聯，永慶房屋同仁現場也加入揮毫的行列。

透過春聯不僅可以領略書法藝術之美，更能感受年節喜氣，精忠里里長張賴美旭表示：「藉此活動向民眾拜個早年！按照傳統習俗，農曆年前家家戶戶大掃除以除舊迎新，因此精忠里也號召志工團隊在區裡進行大掃除，除了整理環境也加強資源回收，相當感謝永慶房屋門店同仁的大力協助，支援里民一同維護社區環境，讓鄰里街道整潔乾淨、煥然一新！」

小型園遊會 春節前夕與里民聯歡

同一時間在大安區龍雲里，民眾在四維公園裡排隊踴躍索取書法老師現場揮毫的春聯，里長熱情邀約在地好鄰居永慶房屋一起加入「新春揮毫聯歡活動」，永慶房屋大安區店長蔡明翰說：「永慶房屋感謝里民的盛情邀約，也非常榮幸能夠協力里長辦社區活動，為了讓活動更加豐富有趣，我們準備了彈珠台、釣酒瓶等小遊戲，等著與民眾來試試身手、一起同樂，此外，現場還準備可愛造型氣球與爆米花招待里民享用！」

在大安區四維公園民眾踴躍排隊領取春聯墨寶。

除永慶攤位外，當天現場還供里民免費三合一健康檢查，自來水處及環保局也提供現場有獎徵答，加深大家對於飲用水安全與維護乾淨水源的重要性，宣導各項防範詐騙、居家安全急救的措施。

永慶房屋熱情參加、貼心支援，讓里民活動變得更豐富！龍雲里里長黃廣明表示：「長久以來永慶房屋與龍雲里關係密切，每逢節日舉辦活動都會贊助帳篷、協助里民活動更順利進行。」今年，永慶房屋也安排多項趣味小遊戲與免費點心、飲料，陪伴社區大小朋友提前歡度一個充滿年節氣氛的周末。

大朋友、小朋友一起玩釣酒瓶遊戲。

永慶同仁陪伴長輩開心玩彈珠台。

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(中時電子報)