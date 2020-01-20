華航賀歲一波接一波，繼新春機票福袋今（20）日開賣，17分鐘完售，再推「直飛宿霧新春大富翁」，邀請華夏會員線上同樂抽8,888哩；「2020春節不打烊」優惠促銷精選熱門航線，活動期間購票並完成登錄，天天抽亞洲指定航點機票，還有機會奪得長程線機票加碼獎！

華航自3月29日起開航台北（桃園）-宿霧。宿霧為國家地理雜誌評選最佳潛點、世界知名旅遊雜誌CondeNast Traveler票選2019年亞洲最佳島嶼第二名，不到三小時的直飛時間就可從台灣直飛菲律賓第二大城。華航「直飛宿霧新春大富翁」邀請旅客天天上網試手氣，於活動期間 （1月20日至2月2日）登錄華夏會員資料，線上遊覽宿霧著名地標與景點特色，參與機會或命運，有機會抽中8,888哩或888哩。

華航春節不打烊，天天送紅包，華夏會員可以玩大富翁抽哩程，購票旅客還可天天登錄抽機票。從今年1月24日除夕開始一連10天，每天抽出華航亞洲特定航點經濟艙來回機票乙張；2月3日再加碼台北（桃園）-洛杉磯、台北（桃園）-羅馬、台北(桃園)-雪梨經濟艙來回機票各一張，還有機會抽30,000哩華夏哩程回饋。

凡於1月13日至2月2日購買台灣出發之中華航空／華信航空國際線自營航班個人機票，並於1月20日至2月2日至活動網站登錄，即可享有抽獎資格；越早登錄，中獎機會越多。

「2020春節不打烊」購票促銷精選熱門航點，台北（桃園）-首爾（仁川）經濟艙來回機票未稅價4,850元起，台北（桃園）-宿霧5,335元起，台北（桃園）-清邁5,626元起，台北（桃園）-東京6,612元起，台北（桃園）-檳城7,760元起，把握春節連假規劃出國行程，輕鬆購票省荷包。

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