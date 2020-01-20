台中火力發電廠擬新增2部燃氣機組，20日舉行環評會議審查，對此南投縣長林明溱表達堅決反對的立場，當天已請副縣長陳正昇和環保局長方信雄一起到環保署，大力表達反對通過環評的訴求，如果未獲得中央重視，不排除串聯中部四縣市的民眾發動抗爭。

林明溱說，面對中火新建燃氣機組送環評審查，20日已請副縣長陳正昇和環保局長方信雄共同北上，並會同其他縣市的副縣長，強烈表達阻擋環評案通過的訴求，但如果中央還是要蠻幹、一意孤行，未來不排除聯合四縣市發動民眾抗爭，藉此保護自己的身體健康，不讓空氣汙染蔓延中部四縣市。

林明溱還說，儘管中火是要增設兩組燃氣機組，但是排放出來的廢氣，仍然有PM2.5、二氧化碳和導致肺部病變等汙染物質 ，這些都還是都會危害民眾的身體健康，所以中部四縣市的地方政府堅決反對。

林明溱強調，畢竟中部四個縣市的民眾得到肺癌和肺腺癌的人數已經愈來愈多，為了大家的身體健康，各地父母官一定會全力保護環境，不會讓它繼續惡化下去。

(中時 )