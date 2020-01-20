繼2018年導入ISO 14001及ISO 14064-1的管理並取得英國標準協會(BSI, The British Standards Institution)驗證通過後，永豐金控2019年繼續擴大溫室氣體盤查之據點範圍，同時導入ISO 50001能源管理系統及取得BSI驗證通過，並已規劃至2025年之永續目標，以期能逐步落實永續發展藍圖。

永豐金控總經理朱士廷表示，為提升更具體的永續作為與績效，規劃於2021年納入所有營業據點進行溫室氣體之盤查，並於2025年以前，推動所有自有大樓完成ISO 50001能源管理系統之建置，讓組織整體之能源使用能更有效率與節能，期許能成為節能減碳之先鋒，並能與聯合國永續發展的目標接軌。

永豐金控為追求企業的永續經營，以更積極的作為實踐企業社會責任，於2018年成立「永續發展委員會」立下「誠信篤實、財富永傳、環境永續、社會共榮」四大使命。分別以「公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續」五大領域，積極規劃推動永續發展藍圖，並為 「台灣永續指數」成分股。

為使集團每一分子更能落實與系統化實踐對環境保護與永續作為的承諾，於 2018年推動ISO 14001環境管理系統及ISO 14064-1組織溫室氣體盤查之建置，並於2019年導入能源管理系統，且於12月正式取得第三權威機構BSI依據國際標準ISO 50001驗證通過。

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