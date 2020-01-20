台南市長黃偉哲上午到下營區關懷弱勢，並約定好要送湯小弟鋼鐵人公仔。（台南市環保局提供／莊曜聰台南傳真）

關懷弱勢台南市政府春節前送暖，下營區湯姓民眾一家7口僅靠著政府補助金與2萬多元的微薄工資過活，處境堪憐，南市府結合社會局以及環保局「關懷享好家」計畫，20日由市長黃偉哲帶隊，將藏金閣的家具及庇護工場的春節禮盒送到湯家慰問，黃偉哲更當場允諾送給湯小弟一座鋼鐵人公仔，讓湯家人感到揪感心。

黃偉哲指出，現在有很多團體在做社會關懷的部分，他相當感謝各界對台南市弱勢民眾的關心與幫助，而關懷則是要用到弱勢民眾有需要的地方，環保局藏金閣提供湯家人包括書桌、餐桌、椅子等家具，剛好就是他們正需要的，讓一家人能改善用餐環境，小朋友有專屬的書桌可以專心念書，他呼籲善心人士可以透過社會局公益平台，了解弱勢民眾實際需求，並給予最適當的關懷。

下營區湯姓老夫妻一家三代同住，小兒子有2個小孩，原本是高中老師，但因罹患多發性硬化症不良於行，大兒子則育有1個小孩，兩老平日照顧小兒子、孫子，全家僅靠大兒子1個月25000元的收入及老農津貼、殘障津貼等補助過活，生活相當清苦，連家具老舊都無法購買更換。

黃偉哲聽說湯姓民眾家中客廳的桌子及鐵製辦公桌損壞嚴重，沒有課桌椅與餐廳椅，小孩寫功課都趴在床邊，非常不捨，請環保局藏金閣將整理好的家具贈送給湯家。

上午藏金閣的家具送到，小朋友看到課桌椅後，立即坐在課桌椅上畫畫，黃偉哲也由環保局長林淵淙與社會局主秘朱棟陪同前往探視，黃偉哲立即上前關心孩子生活情況，勉勵他好好讀書，並允諾送給小朋友鋼鐵人的公仔，2人互相擊掌打氣，場面相當溫馨。

(中時 )