備受矚目的世貿三館地上權案，今(20)日公告招標，權利金底價約266.37億元，創下史上最高價，換算權利金單價約548.54萬元，將於今年3月30日開標，預期將吸引各大企業搶標，其中以金融業者備標動作最為積極。

世貿三館地上權案，該基地三面臨路、地形方正，鄰近台北101大樓，基地面積共4,856坪，為信義計畫區最受矚目可開發大面積土地之一。使用分區為娛樂設施區，建蔽率50％、容積率560％，地上權存續期間70年，地租年息率4.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％。

國產署表示，考量本案基地周邊為台北市政府、101大樓、世貿一館、百貨商場等，商業活動熱絡、交通便利，等標期間周遭尚有停車需求，目前已委託台北市停車管理工程處辦理委外經營停車場，後續地上之世貿三館建物將由得標人自行拆除。

此外，有別於一般招標地上權案，國產署於契約中約定，得標人於得標後應儘速取得建物拆除執照，於取得後辦理現況點交，得標人應於點交日起6個月內拆除世貿三館，點交前皆須無償提供作停車場使用。

根據商仲業者統計，去年土地交易中，地上權超過200億，其中信義行政中心地上權案就有159.81億元，松江南京地上權案雖僅53.30億元，溢價率卻達29.9%，前年空軍官兵活動中心地上權案則吸引5家金融業者搶標，脫標金額82.01億元，溢價率高達123.4%。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所施甫學所長表示，去年壽險業進入不動產市場的投資近395億元，不難看出市場對於不動產投資的信心已逐漸增強，尤其是商辦及廠辦的投資；考慮此案權利金底價的門檻高，預料大型開發商及壽險業將有機會出線，未來數月仍可望見到保險業者持續投入不動產投資市場。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，由於座落位置佳，周邊均為全國指標設施，因此規劃彈性極大；另外，該案雖無信義行政中心的危老至少3成的容積獎勵可預期，但地上存續年限多20年，容積單價破百萬應該輕而易舉，而底價266億，離2012年的南山廣場得標金額268.88億咫尺之遙，預料將穩坐地王之王的寶座。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台北市精華地段素地有限，鑒於去年底信義行政中心地上權案寫下159.81億元脫標價，換算單坪權利金高達744萬元天價紀錄，普遍認為世貿三館地上權案可望再創佳績。

(中時電子報)