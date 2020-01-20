北京朝陽醫院醫生被砍傷 警方已介入 17:342020/01/20 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天下午，北京朝陽醫院發生一起醫生被襲擊事件，地板上血跡斑斑。（圖片取自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市朝陽醫院。（藍孝威攝） 今天下午，北京朝陽醫院發生一起醫生被襲擊事件，受傷醫生姓陶，目前還在搶救。現場血跡已被清理，現場一位患者家屬被誤傷。 北京市公安部門、北京市衛健委、市醫院管理中心等多部門已經第一時間介入調查。 (中時 ) #醫院 #醫生 #部門 #現場 #北京市 也許您會感興趣 推薦閱讀 之8─有喜 04:102020/01/16 藝文副刊 發展音樂產業 北京招才優惠落戶 02:252020/01/17 話題觀察 摩根士丹利財報優 股價飆 09:332020/01/17 財經 Google母公司Alphabet市值破兆美元 10:172020/01/17 國際 洗澡了還是臭？醫：這7體味恐是生病徵兆 11:242020/01/17 生活 台裔美總統參選人楊安澤之妻 自揭曾遭醫生性侵 17:222020/01/17 國際 過年遇情緒低潮 心理專家曝12點：顧好自己！ 21:262020/01/17 生活 長腿CP吸收視 李聖經天生美瞳遭嫌棄 08:072020/01/18 娛樂 李聖經預言成真 《浪漫醫生金師傅2》收視飆至18％ 08:072020/01/18 娛樂 《國際產業》三星電子管理層異動，盧泰文接任行動事業部門主管 11:122020/01/20 財經 兩岸熱門新聞 武漢肺炎擴散多嚴重？一次看懂病毒傳播狀況 - 兩岸 洗澡滑倒！「7月大胎兒」雙腿間鑽出 20歲女嚇傻：我怎麼懷孕了 - 兩岸 美國海軍現役情報官：對大陸，別再危言聳聽 - 兩岸 19歲女大生被「硬上」後墮斃？淫狼竟「這麼做」惹怒家屬 - 兩岸 美馬里蘭大學封殺孔子學院 北京總部表示遺憾 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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