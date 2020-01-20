北京市朝陽醫院。（藍孝威攝）

今天下午，北京朝陽醫院發生一起醫生被襲擊事件，受傷醫生姓陶，目前還在搶救。現場血跡已被清理，現場一位患者家屬被誤傷。

北京市公安部門、北京市衛健委、市醫院管理中心等多部門已經第一時間介入調查。

(中時 )