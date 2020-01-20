統一集團與台南晶英酒店攜手合作選用來自芬蘭「看著極光長大的奶油」，發表3款麵包。(曹婷婷攝)

景不景氣擱一邊，你相信嗎？要價逾百元的麵包，買氣不減反增！統一集團、台南晶英酒店首度攜手合作，選用來自芬蘭「看著極光長大的奶油」、統清Valio蔚優發酵奶油，結合在地食材，農曆春節前，宣告2020年起將每季發表3款純手工麵包，首波推出紫米桂圓麵包、柚香布里歐、香蔥乳酪吐司，即日起在台南晶英酒店1樓外賣中心獨家販售。

看好烘焙產業高品質、高單價市場，統一集團與台南晶英酒店攜手合作，由台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫與文世成師傅領軍的統一集團世界級烘焙團隊，嚴選擁有全球冠軍奶油頭銜的統清Valio蔚優發酵奶油，並充分結合在地食材，2020年每季將發表三款純手工麵包。

統清公司獨家代理進口、擁有百年歷史的Valio蔚優發酵奶油來自北歐芬蘭，坐擁純淨無汙染生長環境與高品質保證，深受全球烘焙師傅肯定，此次合作是由統一集團提供配方，透過台南晶英酒店加以改良，台、法雙廚在烘焙技術及口味上來回調整十餘次，才達到彼此認同的完美口感。

首波主打將台灣經典、家喻戶曉的蔥花麵包搖身變為頂級「香蔥乳酪吐司」，打破法國人吐司不包餡習慣，羅倫主廚維持歐式麵包Q彈嚼勁，內餡包入大家熟悉蔥花並融入香濃起司，製作過程中以鮮奶取代水，讓麵糰更加蓬鬆柔軟，表層綴以鮮綠色的乾燥蔥末，豐富的口感與層次，是蔥花控絕對不容錯過的經典品項。

「柚香布里歐」選用法式經典布里歐麵糰，高達47％的奶油比例成為麵包富有輕盈空氣感的關鍵，主廚在麵糰中加入新鮮柚子皮，提升整體香氣，內餡特別添加台南麻豆盛產柚子果丁，具巧思的表層設計法國家鄉甜點代表馬卡龍脆殼，並撒上烤過的杏仁片與糖霜，酥脆的外皮與布里歐本身散發的濃厚奶香完美融合，是貴婦們指定團購的下午茶麵包。

「紫米桂圓麵包」則是加入台南晶英酒店中點主廚團隊共同研發，以養生的紅豆、龍眼以及紫米入餡，溫潤的中式甜品搭配軟式歐包，外表圓潤輕巧相當討喜，值得推薦給注重養生的族群。

「香蔥乳酪吐司」每條售價220元、「柚香布里歐」單顆售價180元、「紫米桂圓麵包」每袋兩顆售價160元。為歡慶金鼠年，台南晶英酒店外賣中心更加碼推出「鼠一鼠二」優惠活動，即日起至1月29日購買聯名款麵包，除可享同品項買一送一的外，還可額外獲贈精選咖啡兌換券乙張，每天數量有限，贈完為止。

(中時 )