今日疾管署接獲中國大陸疾病控制中心的通知，表示在18、19日確診了近140名新型冠狀病毒肺炎個案，除了武漢之外就連北京、深圳都有病例出現，另國內也新增一名疑似個案，為1歲男童，目前在負壓隔離病房觀察中。

目前武漢肺炎在全球有205例確診病例，在中國大陸境內就高達201例，日本、泰國、韓國都出現有確診病患，分別1名、2名、1名，而昨日國內也出現了1名傳染性肺炎通報病例。

疾管署副署長莊人祥表示，目前國內通報的疑似病例有6例，最新通報的為1歲男童，跟隨父母住在武漢，本月6日隨父母返台，在9日時出現發燒、13出現腹瀉症狀，目前已經在醫院負壓隔離房觀察治療中，據了解並沒有在華南海鮮市場的活動史，而為了進一步確定，已經採樣送驗。

莊人祥則表示，目前武漢肺炎高達205名病例，但只有3例死亡，跟之前SARS的死亡率相比低了許多，民眾不用過度驚慌，不過為了防止病情擴大，疾管署將成立三級中央流行疫情指揮中心。

三級中央流行疫情指揮中心將由疾管署署長擔任指揮官，讓各部會可以更容易連繫不同單位，也可以依照《傳染病防治法》徵用人力、物資，會讓應變更加有效率。

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(中時電子報)