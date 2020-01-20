彰化市中華西路19日凌晨發生兩派人方談判喬不攏，大打出手的聚眾滋事案件，也是刑法140、150條修正後彰化縣首起聚眾鬥毆案件，現場12人中有8人被警方逮回移送。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣50歲陳姓男子替友人居中協調機車買賣糾紛，不料疑似過程沒處理好，19凌晨遭40歲林男約出談判，雙方人馬一言不合、在市區大打出手，驚動警方緊急出動快打部隊到場，現場12人中有8人遭警方依傷害罪、妨害秩序罪和聚眾鬥毆移送，這是新修正刑法上路後，彰化縣內首起聚眾鬥毆案件。

警方指出，由於林男率劉男等一群友人約陳男談判，陳男擔心被打，也找了一幫人赴約，雙方在彰化市中華西路持棍棒互毆，警方獲報出動快打部隊到場壓制，陳男全身多處擦挫傷，送醫無大礙；警方現場清查在場12名男子，至少有8人動手，而林男、陳男兩人聚眾，已涉犯《刑法》150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」、及277條傷害等罪，訊後移送彰化地檢署偵辦。

立法院去年底已修正通過《刑法》第149條「聚眾不解散罪」、第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」。第149條原規定「公然聚眾，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令3次以上，而不解散者，在場助勢之人處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。首謀者，處3年以下有期徒刑」修正後明定3人以上即構成「聚眾」，解散命令次數則由3次減為2次，罰金更從300元提高到8萬元，刑期照舊。

《刑法》第150條修正後，規定「公然聚眾，施強暴、脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金；首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑。」並增訂「意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品」、「因而致生公眾或交通往來之危險」等危險行為，可加重其刑至2分之1，及最重可能遭重判7.5年。

(中時 )