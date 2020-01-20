2020年總統大選塵埃落定，選後屋主心態有何變化?根據網路房屋平台統計大選前後1周六都網路待售物件變化，選後「降價件數」較選前減幅超過1成，平均待售開價也都較選前出現調漲，屋主售屋信心有出現轉強的趨勢，業者分析，選後無明顯干擾房市的因素，加上資金回流、低利率等利多，房市有機會溫和走高。

根據「屋比房屋」彙整總統大選前後六都網路待售物件發現，選後一周六都網路主打「賠售」、「賠錢」等標語的待售住宅量竟出現大幅減少的狀況，從選前的514件劇減至398件，減幅達22.6%，其中，以中南部的「台中」、「台南」減幅最大，屋主賠售也要賣的情況明顯減少。

值得一的是，雖總統選後房市前景未明，但六都屋主心態已有轉多跡象，根據屋比房屋統計，不僅選後一周「降價件數」較選前大減10.8%，減幅超過1成，平均待售開價也都較選前出現調漲，「雙北以外」縣市甚至都有1%~2%的漲幅，屋主售屋信心有出現轉強的趨勢。

對此，屋比房屋總經理葉國華表示，2014年全台房市反轉下修，導致房市賣壓也隨之高漲，不少房價高點買進的屋主急欲出脫，市場中打著「賠售」、「賠錢」也要賣的待售物件並不少見，這也是這幾年許多購屋者撿便宜的好管道。

不過，隨著2016年房市落底，買氣穩健回升，加上去年台商回流投資引爆，2019全年買賣移轉棟數已達約30萬棟、創近5年新高，並達到「復甦關鍵門檻」，因此，觀察近期市場可發現，目前不僅民眾購屋信心轉強，屋主惜售、議價空間減少的狀況也愈來愈多，甚至部分屋主開價也出現調漲。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，選後房市是否上漲的關鍵，還是要回歸「經濟面」與「建設面」，只要經濟能穩定成長，建設政見能確實落實，對房市就會產生強力的支撐效果。而隨目前台商回流投資爆發，現在市場中「投資台灣」氛圍濃厚，不僅民眾進場買房意願不低，預期2020年房市並不看淡，有機會持續穩定攀升。

葉國華指出，隨著外資與台商資金持續匯入投資，目前國內資金相當充沛，中南部因房價基期低，吸引北部多家建商重點布局，目前屋主心態明顯較雙北屋主更強，在這次蔡政府勝選延續執政下，國內應該已無明顯可干擾房市的因素，房市可望穩定發展，估計2020年中南部房市仍可延續去年漲勢，仍有機會溫和走高。

(中時電子報)