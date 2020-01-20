美食外送平台foodpanda更改送單費用計算方式，引起外送員強烈不滿，16日南北串連發動罷工。對此，美食外送平台 foodpanda針對各地區外送夥伴建議、外送夥伴陳情內容及台北市網路平台外送員職業工會等多方訴求，今(20)日提出三點回應：

1. 推出即時沖銷系統，解決欠款金額上限問題

我們期望以更有效率且穩定的方式管理金流，同時確保外送夥伴權益不受影響、服務沒有限制，因此 foodpanda 於2019年12月起即開始全力建置外送夥伴匯款後可即時更新欠款金額的「即時沖銷系統」，目前系統已進入測試階段，系統確認運作無虞後即會啟用。我們預期今年2月以前「即時沖銷系統」即可正式上線，免除外送夥伴所提「需預儲」的發生可能。

同時為維護外送夥伴春節接單權益， foodpanda 於1月23日至1月29日春節期間，將保持系統有兩次更新欠款時間，春節七天統一為11:00前完成匯款，系統將於12:00前更新欠款顯示金額；24:00前完成匯款，系統將於隔日凌晨1:00前更新欠款顯示金額。

2. 停用自動休息功能，拒單後不影響接單權益

為提高外送夥伴服務自主性及彈性，我們於2019年12月增加「拒單」選項，外送夥伴收到訂單時能視自身狀況選擇是否接單，然而若系統辨識到外送夥伴持續頻繁拒單，將會自動判定該夥伴目前可能處於無法接單的狀態，因此暫時安排外送夥伴短暫休息。現今為了更落實承攬制度的精神，foodpanda確認將停用此項系統自動辨識功能，即日起外送夥伴拒單後並不影響後續接單權益。

3. 暢通外送夥伴與公司溝通管道

為了建立可長久經營的外送環境， foodpanda 依市場環境建立並調整外送夥伴合作方案，同時傾聽外送夥伴回饋、積極觀察新制度執行狀況。我們將持續暢通外送夥伴與公司溝通管道，所有外送夥伴皆可透過外送夥伴幫助系統及回饋信箱與我們聯繫溝通。

foodpanda 承諾打造穩定、三贏的外送環境，持續深耕台灣市場

foodpanda 深耕台灣市場多年，為台灣市場挹注許多投資及用心， foodpanda 致力提供優質服務同時，也承諾持續保障外送夥伴、合作店家及消費者的權益。當外送產業備受大眾關注，近日少數外送夥伴及網民透過非事實、非理性、甚至是違法行為，侵蝕上線外送夥伴、合作店家及消費者權益， foodpanda 將持續優化管理制度以保障三方權益，也呼籲外界勿以未經證實之謠言或其他不正確資訊檢視公司。

(中時電子報)