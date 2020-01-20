謝清雲文教基金會第61期獎學金頒獎典禮，於20日上午在基隆二信總社盛大舉辦，基金會董事長謝國樑及市政府教育處處長林祝里皆出席致詞、頒獎。（吳康瑋攝）

謝清雲文教基金會第61期獎學金頒獎典禮，於20日上午在基隆二信總社盛大舉辦，基金會董事長謝國樑及市政府教育處處長林祝里皆出席致詞、頒獎。謝國樑表示，謝清雲獎學金已經頒發到第61期、累計發出了近三千萬元，並預計在年中再頒發一期，希望給予這些優秀、但有經濟困難的孩子一點鼓勵與支持，讓他們能持續進修，他也勉勵獲獎的學生們努力向上。

其中，受獎的大專組學生李楚垚，目前就讀清華大學電機系三年級，與就讀中山高中三年級的弟弟李思垚共同獲獎，李楚垚出席時表示，地方上可以申請的獎學金真的不多，很感謝謝清雲基金會在春節前送給他們這份溫暖，讓他們深刻體會到，縱使家庭環境不是那麼好，但他們並不孤單，社會上還有人在關心及支持他們。

謝國樑也感性表示，自己的祖父「謝清雲」先生，因為出身清寒，雖然考上初中，但沒有錢讀書，只能去放牛，所幸承蒙一位老師的關心與支持，才得以繼續求學；所以從謝清雲到他的父親謝修平主席，對於「培育下一代、讓孩子們有持續受教育的機會」一向非常重視，可以說是他的「家訓」。

謝國樑指出，現在他接任基金會董事長，自然也是傳承這樣的理念，支持及栽培在地的青年學子，除恭喜獲獎學生，並勉勵大家努力向上，希望將來學有所成，也不要忘記回饋家庭與社會。

教育處處長林祝里表示，謝清雲基金會這麼長期以來，持續地發放獎學金，從謝清雲、謝修平主席、到謝國樑董事長，不僅事業經營成功，也不曾忘記要回饋故鄉，她代表市政府深表感謝，也希望再提升基隆的教育能量，協助學生發揮自己的天賦，進而打造基隆成為人才培育的基地。

(中時 )