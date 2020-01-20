為因應即將到來的春節連續假期，台中市政府警察局第三分局轄內的重要交通樞紐─台中火車站及台中轉運站預計自109年1月22日至1月29日期間的車流及人潮將大量進出。台中市政府警察局第三分局已針對重點時段及路段妥善規劃交通崗及交通疏導勤務，另提醒市民以下春節疏運小撇步：

一、台中火車站(東站)：旅客臨時上、下車均得駛入復興路四段161巷地下停車場，可善加利用免費停車(前30分鐘)的便民措施，切勿貪圖方便違規上、下乘客或併排停車，造成交通阻滯。

(一)汽機車：自復興路三段往東(自台中路往大魯閣新時代購物中心方向)的車輛，可於立德街右轉後左轉和平街，至大智路左轉後，直行大智路後左轉復興路。自復興路四段往西(自南京路往車站方向)的車輛，可右轉161巷地下停車場，但不可於巷內違規臨時停車。

(二)行人：進出火車站可行走於復興路四段騎樓、人行道及149巷標線型人行道(全家便利商店旁)，避免走入車輛行進動線。

(三)計程車：旅客可於地下停車場或復興路搭乘計程車。

二、台中火車站(西站)1樓轉運中心：轉運中心ABCD月台已於108年11月30日起開放公車進駐，原CD月台計程車排班區與民眾臨停接送區已遷移至新民街側外圓環區。

(一)轉運中心ABCD月台(旅客可乘坐公車)：

1.A月臺：300、309、310號公車(往臺灣大道)。

2.B月臺：12、58、65、71、131號公車(經一中商圈)。

3.C月臺：50、55、73、75號公車(往北屯／潭子／豐原「經一中商圈」、東區／太平)。

4.D月臺：5、25、35號公車(經逢甲商圈)。

(二) 新民街側外圓環區計程車排班區與民眾臨停接送區：計程車排班上下客、一般旅客臨停下客區(一般旅客上客請至火車站地下停車場)。

三、台中轉運站：因春節連續假期加班車輛發車量大增，建國路因路幅不足，出站車輛可能造成回堵，為避免造成嚴重塞車，第三分局已協調各家客運實施進站分流。

另轉運站周邊時有機車違規停放人行道情事，緊鄰轉運站即有汽機車收費停車場(永發停車場：汽車停車位80格，機車停車位800格)，請旅客勿違規臨時停車或併排停車，避免影響行車順暢及安全。

(中時 )