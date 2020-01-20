今年受天氣溫暖等因素影響，花卉產量略增、價格持平，是採購年節花卉的好時機。（林欣儀攝）

迎新春，許多民眾喜歡在家中擺放盆栽、添喜氣，配合消費者採買年貨，台中市大里農會經營的國光花市從21日開始至29日、連續9天推出不打烊服務。而受到今年暖冬等因素影響，花卉產量略增，預估年節受歡迎的蝴蝶蘭、金桔樹價格平穩。

花卉業者江萬讚指出，近幾日花市內已湧現採買人潮，各式應景的花卉都很熱門，以蝴蝶蘭來說，滿天紅、大辣椒、胭脂等紅色品種最受消費者喜愛。業者洪長勇表示，春暖花開，加上產量略增，預期今年年節花卉開得正好且價格平穩。

在草花部分，業者李吉林、劉再雄說，金桔樹在年節期間很受歡迎，許多民眾喜歡在家中擺盆金桔、增添喜氣；象徵「旺」的鳳梨花也是受歡迎品項之一，其觀賞期長達3個月、容易照顧，目前花市內有紅、黃及紫色開放採購。

大里區農會總幹事賴東陽指出，配合民眾採買年貨的需求，國光花市從21日起至29日天天不打烊，民眾除可來賞花、買花，也能觀賞藝品、盆栽及雅石。

(中時 )