陳瑞嘉在春聯蛋糕上題字。(吳亮賢攝)

得獎選手拿著作品合影，右起為鄭亞芸、黃靖綜、張依芃。(吳亮賢攝)

新北市「技糕一籌，新北稱霸」技能競賽3月21日即將登場，勞工局今(20)先在醒吾科技大學舉辦校際交流熱身賽，邀請眾多學生選手發揮創意，展現多元化的翻糖蛋糕作品，「糖塑女神」裴志偉老師及勞工局長陳瑞嘉更現場製作「翻糖春聯蛋糕」，喜氣又吸睛的模樣，令眾人大為驚豔。

今比賽現場，共有來自正修科大、經國科大、醒吾科大、莊敬高職及德霖技術學院等5所學校、13名學生好手參賽，在無主題限制下，各自發揮所長，第一名可獲得1萬元獎金。

適逢新年前夕，知名烘培大師裴志偉及陳瑞嘉也現場製作「翻糖春聯蛋糕」，陳瑞嘉更在蛋糕的紅色表層上，以金黃色的糖漿題上「技糕一籌，新北開戰」8字，

為刺激的比賽現場，增添喜慶氣息。

陳瑞嘉指出，近年台灣在國際技職競賽屢獲佳績，技職教育學生闖出一片天，今年續辦第3屆技能競賽，比賽項目及總獎金都加碼，希望延續技藝人才、為餐飲業加值，培養更多學生投入蛋糕創作行列。

陳瑞嘉表示，3月21日登場的蛋糕技能競賽，包含翻糖蛋糕競賽、奶油蛋糕裝飾、盤飾蛋糕甜點、果凍雕花、糖花藝術、杏仁膏藝術工藝等項目，總獎金高達60萬元；今日也特別先舉辦熱身賽為大賽暖身，第一名可得到1萬元獎金，同樣吸引不少好手參加。

最終熱身賽結果，由來自醒吾科技大學的鄭亞芸以「動物森林」蛋糕奪冠，評審也大力肯定她配色活潑鮮明且完美，實有國際賽水準，另去年冠軍正修科大黃靖綜將愉快的生活經驗化為翻糖蛋糕，以「我的100分跑步鞋」拿下第二名，醒吾科技大學張依芃以風格簡單乾淨的作品「開心」，得到第三名。

勞工局表示，「技糕一籌，新北稱霸」技能競賽報名時間，從即日起至3月6日止，分為高中（職）組、大專組及社會組，歡迎所有對烘焙有興趣的民眾、學生報名參賽。

(中時 )