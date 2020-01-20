儘管「童婚」在許多地區不合法，但仍有許多父母會將自家的幼年子女嫁到對方家中來省嫁妝費用，解救家庭困境。阿富汗巴德吉斯省有2對父母就利用這種方式，互相把年幼的女兒嫁到對方家中，沒想到其中一名女童遭到丈夫殺害，另一名女童的丈夫為了報復，也將她虐殺。

綜合外媒報導，阿富汗有一種傳統習俗稱「badal」，2個家庭會互相「交換女孩」，以此來省下嫁妝費用、減少婚禮支出。而一名年齡約7-10歲的女童哈米亞（Hameya）就嫁給了一名年紀比她大兩輪的男子。而另一名女童瑪哈（化名）就嫁到了哈米亞家中。

但瑪哈才嫁到哈米亞家中不久，就慘遭丈夫殺害，此消息傳回了瑪哈家中，讓哈米亞的丈夫相當憤怒，竟開始報復，出手毆打、虐待哈米亞，最後哈米亞也不幸慘死。據了解，哈米亞的丈夫年紀約在20至30幾歲間，且除了哈米亞之外，還有另一名妻子。

雖然阿富汗規定的合法結婚年齡，男性為18歲、女性為16歲，但因阿富汗的保守和父權制，據聯合國兒童基金會調查，有超過三分之一的女性因家境貧困或是生長環境不安全，在18歲前就已嫁人，「童婚」在阿富汗仍十分常見。

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(中時電子報)