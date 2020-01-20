奧萬大國家森林遊樂區櫻花綻放的美麗景緻。（南投林管處提供／楊樹煌南投傳真）

奧萬大生態池的橋上是賞櫻賞楓最佳景點。（南投林管處提供／楊樹煌南投傳真）

今年農曆春節有連續7天假期，林務局南投林管處為維護奧萬大國家森林遊樂區遊憩品質，除舊佈新迎新春，將在除夕24日進行園區清潔維護，休園一天；小年夜23日該園不提供住宿服務，大年初一25日開園迎接新春，歡迎民眾春節假期前來走春、觀鳥、賞櫻花，迎接新春祥福之氣。

南投林管處表示，農曆春節期間正屬奧萬大賞櫻盛期，緋寒櫻(山櫻花)、八重櫻、霧社櫻3種櫻花接續盛開，美不勝收，花開時節，花叢間彩蝶飛舞、蜂兒穿梭；山林間，靈鳥嬉戲、松鼠捉逐；藍天白雲、鷹揚高歌，讓整個奧萬大處處充滿春的氣息；在步道漫遊觀鳥、草坪坐臥賞櫻、瀑布吐納養身、吊橋遠眺山景，將讓你流連忘返。

南投林管處並指出，奧萬大目前櫻花綻放約2成，一直持續至3月都將是賞櫻最佳時機。春節期間，歡迎民眾前往奧萬大國家森林遊樂區旅遊踏青，豐富春節旅遊回憶；林管處也提醒遊客，山區氣候較不穩定，早晚溫差大，建議民眾備足衣物，以免受寒，上山可採洋蔥式的多層次穿法，冷熱皆可適用。

(中時 )