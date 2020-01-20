雲林縣長張麗善（右三）視察雲林肉品市場豬隻拍賣供應情形，向盤商拜早年。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右四）、雲林肉品市場董事長鍾任明（右三）、縣農業處長魏勝德（右五）、肉品市場總經理黃加安（右六）大力推薦雲林豬最讚。（許素惠攝）

雲林縣肉品市場年節爆量，20日交易頭數高達3300多頭，每公斤平均價格在61至62元，比平日大幅增加7成，雲林縣長張麗善前往視察，對於順暢運作很是肯定，並向大家拜早年。總經理黃加安呼籲豬農，可趁年前交易熱潮出豬圖好價。

張麗善由黃加安陪同，感謝員工與第一線防疫人員的辛勞，她說，為杜絕非洲豬瘟疫情，雲林去年初即禁止廚餘進入養豬場，業者在養豬環境上也不斷改善，消毒各方面都做得很好，嚴格管控飼料精進飼養技術，產出肉質鮮美的豬，肉品市場雖較老舊，但環境清潔及衛生做得很好，未來縣府會重新改造、建置，提供更好的肉品給全國的消費者。

黃加安說，該市場每天供貨量約2200頭，占全國近1成的豬隻拍賣量，過年前2周開始，拍賣量大增，除了昨日因假日，是年前的假日拍賣慣例外，餘周間拍賣量都高達3300至3400頭，較平日增加約7成，價格維持在每公斤62-65元之間，波動不會太大，今日平均價格約61、62元，豬農可趁年前需求量大時出豬，圖個好價錢好過年。

張麗善並向大家拜早年，祝鼠年行大運，強調過年是家人團聚的時刻，年節期間蔬菜和肉品需求高，雲林縣是全國最大的蔬菜和肉品供應地，縣府除了確保蔬果肉品的供貨穩定，也會加強春安工作，讓鄉親安心過好年。

(中時 )