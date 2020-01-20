2020澳洲網球公開賽會內賽今天點燃戰火，女單第一輪一場「美國內戰」，39歲前世界球后大威廉絲(Venus Williams)遭到年僅15歲的後進戈芙(Cori “Coco" Gauff)以7比6(7比5)、6比3擊敗，戈芙也成為澳網目前女單選手中最年輕的球員。
戈芙去年溫布頓草地錦標賽第一輪也直落二擊退拿過7座大滿貫單打冠軍大威，今年澳網再度擊敗她的兒時偶像，證明勝利絕不是偶然，不過第一時間她還不確定賽末點由她拿到分數，頓了一下才意識到獲勝了。
第一次挑戰澳網女單會內賽的戈芙說：「比賽真的很不容易，大威打得非常好，我又因為今天的比賽心情很緊張，因為當我看到籤表時有點驚訝又要遇到大威，也很開心我通過這次考驗。」
「感覺挺棒的，我很喜歡球場跟現場觀眾。」世界排名第67的戈芙繼續說，第二輪她將迎戰世界排名第74的羅馬尼亞選手瑟絲提(Sorana Cirstea)。
(中時 )
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