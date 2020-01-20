政治評論家黃暐瀚。（圖／取自臉書）

大陸與緬甸18日簽署聯合聲明，英文部分提到「Taiwan...which are inalienable parts of China.」但大陸卻翻譯成「台灣是中華人民共和國的一部分」。黃暐瀚指出，這是「國際現實」，如果蔡總統能帶台灣走出困境，絕對樂觀其成！

中國國家主席習近平18日訪問緬甸期間與緬甸簽署的聯合聲明，在台灣議題部分提及：「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」。

不過，緬甸外交部在臉書發布的英文版聲明中，「緬方支持中方解決台灣等問題的努力」，有說台灣「是中國不可分割的一部分（parts of China）」，但沒說「台灣是中華人民共和國的一部分」。

根據中央社報導，熟悉內部運作的知情人士表示，一切都是中國大陸的添油加醋，刻意放出不實的中文翻譯，亂操作媒體，「騙很大」。

對此，政治評論家黃暐瀚表示，早從1972年上海公報以來，所謂的「一中三段論」，就一直存在於國際現實。那就是：

1、世界上只有一個中國。

2、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。

3、台灣是中國不可分割的一部分。

黃暐瀚分析，40幾年了，不管台灣的民主制度怎麼演進，都沒有改變，對岸把台灣當成「中國一部分」或「中華人民共和國的一部分」，這個老調。

黃暐瀚強調，台灣從來沒有一天，是中華人民共和國的一部分，從未有過。但問題就出在，國際其實「都知道」！

黃暐瀚指出，就連美國，都是一邊嘴巴說支持台灣，但一邊還是繼續維持跟中華人民共和國的「正式邦交」。既然這麼支持台灣，為什麼不跟台灣建交呢？

原因出在，這就是「國際現實」！

蔡總統若能帶領台灣走出困境，黃暐瀚表示，「我也絕對樂觀其成」！

(中時電子報)