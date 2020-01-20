台灣大賣場不但商品CP值高，還會貼心讓客人先試再買回家，連家具都不例外，沒想到方便被當隨便，家具區常見霸佔位置的民眾，近來有人上臉書踢爆在知名美式賣場活逮沙發霸佔客，網友覺得身影眼神，赫然發現該名客人竟是演藝圈「國民男星」。

廖峻被目擊在好市多當沙發客，爆料者其實是兒子，藉此幫父親跟外界報平安。(翻攝自臉書「爆廢公社」)

有網友在臉書社團「爆廢公社」踢爆，去逛好市多驚見沙發被一名大叔霸佔，碎拍下短片公開，直呼：「好市多沙發客！ 想紅？ 讓你紅！」，網友很快認出影中人，竟是之前在該社團引發過騷動的資深男星廖峻，仔細一看爆料者帳號，其實是廖峻的兒子，這po文其實是父子倆的俏皮玩笑，藉機跟大家報個平安。

廖峻去年2度中風，休養了大半年，直到同年7月才復出拍戲，讓民眾相當擔心他的身體狀況，廖峻如今確實不能久站，逛賣場才借坐沙發稍微休息，兒子借機拍下短片，用這個方式替爸爸跟網友們報平安，讓網友相當驚喜，影片嚇滿滿的關心及拜早年留言，相當溫暖感人。

(中時電子報)