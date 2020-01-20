台灣大賣場不但商品CP值高，還會貼心讓客人先試再買回家，連家具都不例外，沒想到方便被當隨便，家具區常見霸佔位置的民眾，近來有人上臉書踢爆在知名美式賣場活逮沙發霸佔客，網友覺得身影眼神，赫然發現該名客人竟是演藝圈「國民男星」。
有網友在臉書社團「爆廢公社」踢爆，去逛好市多驚見沙發被一名大叔霸佔，碎拍下短片公開，直呼：「好市多沙發客！ 想紅？ 讓你紅！」，網友很快認出影中人，竟是之前在該社團引發過騷動的資深男星廖峻，仔細一看爆料者帳號，其實是廖峻的兒子，這po文其實是父子倆的俏皮玩笑，藉機跟大家報個平安。
廖峻去年2度中風，休養了大半年，直到同年7月才復出拍戲，讓民眾相當擔心他的身體狀況，廖峻如今確實不能久站，逛賣場才借坐沙發稍微休息，兒子借機拍下短片，用這個方式替爸爸跟網友們報平安，讓網友相當驚喜，影片嚇滿滿的關心及拜早年留言，相當溫暖感人。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。