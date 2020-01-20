台中國家歌劇院春節不打烊！小劇場自25日（大年初一）至29日（初五）播映6部法國巴黎歌劇院及日本新國立劇場的經典演出實況影片，並推出「2020偶鼠於你」裝置展、益智桌遊及探索歌劇院等活動，駐店及餐廳也規畫優惠方案，邀請民眾來歌劇院走春。

為迎接2020年鼠年來臨，台中國家歌劇院演出技術部舞台組組長王智堉，以歌劇院建築特色設計的「鼠偶時鐘」；舞台設計新銳謝均安則在一樓大廳打造「2020偶鼠於你」的鼠年應景裝置，以各式老鼠變身為國內外大師經典作品的主角，包括有碧娜‧鮑許（Pina Bausch）的舞作《康乃馨》、塞繆爾‧貝克特（Samuel Beckett）的戲劇作品《等待果陀》等。

台中國家歌劇院建築是世界知名建築師伊東豊雄的作品，為讓民眾了解建築特點，歌劇院和趙自強、「如果兒童劇團」合作，推出兒童語音導覽，將在1月28日（初四）舉辦專業導覽員引導探索歌劇院活動；29日（初三）推出限定版的「綠劇人植栽導覽」。

台中國家歌劇院首度於場館內舉辦益智桌遊活動，在「忘我廳」推出精選知性有趣遊戲，民眾可免費參加、隨到隨玩。此外，館內駐店及餐廳也在春節期間推出優惠方案，提供藝文風春節活動。

(中時 )