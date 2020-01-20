高市觀光局長邱俊龍（右）與共享機車服務ＷeMo Scooter 代表 ，一同簽訂合作備忘錄。（WeMo Scooter提供／柯宗緯高雄傳真）

看準觀光交通綠能新潮流，高市觀光局20日宣布與共享智慧電動機車WeMo Scooter合作，首度在觀光景點導入共享機車服務，用手機APP就能一指輕鬆租借，首波鎖定蓮池潭、壽山動物園、旗津等地，預計農曆年後上路，全年度計畫擴增至1500台。

觀光局長邱俊龍表示，觀光局與WeMo Scooter一同催生綠色運輸觀光交通網，首波從蓮池潭、旗津、壽山動物園及軍事觀光「鼓山洞」等知名景點導入，後續將結合高屏澎好玩卡元素規畫遊程商品，藉由不同運具轉乘，提供乾淨、便利旅遊交通型態，串聯區域觀光景點。

WeMo Scooter在2019年第4季進駐高雄，特別打造高雄獨家專屬 OPEN小將外型電動機車。目前營運區域包括左營、楠梓、前鎮區等，農曆年後陸續延伸至三民、鼓山、前金、新興等部分區域，2020年預計投放量至少達1500台。

威摩科技WeMo Scooter執行長吳昕霈表指出，WeMo Scooter除深耕高雄城市通勤，擴大營運範圍與增車外，更看準觀光市場交通移動需求，與高市觀光局攜手佈局觀光旅遊景點，未來更可依照觀光特性籌畫不同活動，藉由創新便利交通模式，共創環保觀光經濟價值。

未來旅客僅需下載WeMo Scooter APP，即可在觀光景點輕鬆一鍵租還車與付款，車廂內備有兩頂安全帽，並享有合作停車場。電動機車租還範圍分4階段陸續開放中，收費方案依年齡及使用時間分為青春方案、一般方案、無限騎方案等3大方案。

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