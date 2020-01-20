基隆場於19日在基隆市輔大聖心國小操場辦理，席開百桌，邀請近一千名寒士享宴。（人安基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆場於19日在基隆市輔大聖心國小操場辦理，席開百桌，邀請近一千名寒士享宴。（人安基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆場於19日在基隆市輔大聖心國小操場辦理，席開百桌，邀請近一千名寒士享宴。（人安基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

歲末年終，喜氣春節即將到來，正是眾人吃好穿暖的日子，然而窮苦人生活困頓，過年期間更顯淒苦。為了關懷寒士，創世．人安．華山基金會策略聯盟，30年來堅持不懈，於除夕前舉辦「寒士吃飽30」活動，今年已邁入第30屆。

基隆場於19日在基隆市輔大聖心國小操場辦理，席開百桌，邀請近一千名寒士享宴，同時全台於台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、鳳山、高雄、屏東、羅東、花蓮、台東等15處也同步辦理超過4千桌，邀請寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩等近4萬人參與，並有逾5千位義工投入服務。

「寒士吃飽30愛心尾牙」開辦以來，已成為每年除夕前寒士期盼的盛宴，承蒙各界持續不斷的愛心支持，以及基隆市輔大聖心高級中學葉舜益校長相助，借用聖心國小操場，並邀請基隆市長林右昌、社會處長吳挺鋒等齊聚現場，更感謝贊助單位崇右影藝科技大學進修部、胡連精密股份有限公司、三合行銷顧問有限公司、上宇林基隆站前店、吳記實業有限公司、李媽媽家傳涼麵、可不可熟成店基隆孝一店、凱傑工程行、海巡署北部分署第二隊、陸軍關指部機步二營、海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營、基隆憲兵隊、好朋友工程行、基隆市新世紀關懷協會等單位。

人安基金會基隆平安站表示，歲末年終，喜氣春節即將到來，正是眾人吃好穿暖的日子，但不少在地弱勢，過年期間卻沒辦法好好過，而寒士、單親媽媽、獨居長輩與植物人的常年服務，更需支持，社會福利工作，與每個人密不可分，仰賴眾人之力，救助社會最弱勢者，盼善士有錢出錢、有力出力，讓老、殘、窮服務得以延續發展、安定社會。

(中時 )