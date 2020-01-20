林昱馨平常心參賽 成績進步發揮穩定成為雪車代表隊之前，林昱馨是一個專心讀書，沒有任何體育專長的學生，在家人的鼓勵下，她參加選拔並入選代表隊，在一次次比賽中，她克服恐懼找到信心，最後來到了青年奧運。

林昱馨在洛桑冬青奧當地時間19日雪車項目，第一趟1分16秒98，第二趟1分16秒49，總成績2分33秒47，排名第18名，她表示，成績有達到預設的目標，而且整體也滿穩定，不過名次希望可以有進步。起跑上她落後較多，回去也會多加強。

當初接到選拔通知，林昱馨並沒有參加的意願，不過家人鼓勵有機會就可以勇敢嘗試。入選後她從對雪車完全陌生到現在，覺得自己每天都在進步，她慢慢適應後，也克服對雪車的恐懼，並享受其中，為了拿到冬青奧積分，他們必須到國外移訓並參加四場積分賽，賽前通常有四到五天的練習，為了快速適應賽道，她會先在網路上觀看滑道影片，並提前背熟滑道，以減少練習時的適應時間，快速進入狀況。

接觸雪車一年多，林昱馨從零開始，中間也有過撞牆期，她表示，當時在德國比積分賽，賽前練習三天，每一次都翻車，她認為最辛苦的是明明狀況不好，但隔天還是要練習，她說：「每次練習都翻不同彎，每個彎都翻過，而且每天都要看到醫生，翻完就去找他報到。」最後大會為了她的安全，禁止她參賽。

德國站後，他們緊接著前往美國參賽，一改在前一站的低迷狀態，林昱馨在本站拿到生涯最好的成績第三名，這也為她往後的比賽建立起信心，她說：「原本是很怕的，但這一站後，比賽就不會這麼緊張了。」

這一趟冬青奧除了成績不斷進步之外，也給予林昱馨更多的信心，她賽前不會特別緊張，也能用平常心來比賽，這是她最大的成長。未來她想繼續練雪車，因為有一年多的基礎她覺得放棄很可惜，同時希望有機會能可以嘗試空架雪車。

(中時 )