英業達（2356）今（20）日舉行旺年會，董事長卓桐華表示，2019年營收雖略微下滑，仍達成5000億元水準。展望今年，預期筆電、伺服器、智慧裝置3大產品線均可望成長，今年力拚逐季成長、全年營收衝刺成長雙位數，且明年成長動能可望更好。

卓桐華表示，在下半年積極衝刺下，2019年全年營收雖略有衰退，但整體表現仍優於去年初預期。第四季營運表現仍是全年最好的一季，業外則因匯損關係表現稍弱。去年以筆電需求成長較大，伺服器需求則稍有衰退，今年看來均可望恢復成長，繳出雙位數成長動能。

由於工作天數及生產時間較短，卓桐華預期英業達首季表現將較弱，全年營運可望逐季成長，各事業群均可繳出1成的成長幅度。他進一步表示，今年還是準備的一年，預期明年各事業群成長空間可望更好，帶動營運成長動能優於今年。

英業達去年因應中美貿易戰調整產線，卓桐華表示，雖然雙方日前達成首階段協定，使英業達不需調整太多，但仍有一定訂單必須在台灣生產。其中，筆電今年需求成長雖不如去年，但在新產品加入帶動產品、種類及單價提升下，可望帶動需求維持逾1成成長。

至於伺服器生產基地較分散，包括墨西哥、捷克及去年建立的台灣產線。卓桐華表示，3個生產基地都在擴大。在捷克及墨西哥都有新廠建置計畫，基本上都已經準備就緒，預期今年會有較大產能成長。

此外，英業達日前公告處分上海浦東廠部分廠房，處分利益估約人民幣10.23億元（約新台幣44億元），挹注每股盈餘約0.74元。卓桐華表示，除了業外收益挹注，英業達今年毛利率可望略優於去年，可望帶動本業獲利表現優於去年。

智慧裝置方面，英業達主要在南昌及馬來西亞擴充產能，去年初開始在馬來西亞出貨，客戶可能受到的影響均已解除。董事會去年12月通過在馬來西亞購置自有土地建置新廠，未來會以檳城自有廠房及衛星供應廠，作為馬來西亞營運基地。

對於英特爾CPU缺貨問題，卓桐華表示，預期至第二季仍會缺貨，後續狀況則尚未確定。被動元件短期供需有點緊張，但長遠來看不是很擔心。至於是否赴越南設廠，卓桐華則表示，由於招工不易、基本工資飆升，就中長期角度考量認為不是適合的投資地點。

(時報資訊)