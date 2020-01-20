《港股》恆指收跌0.9％，觀光餐飲股重挫 16:482020/01/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人在農曆新年長假前將獲利入袋，以及武漢肺炎疫情擴大打擊市場信心，周一香港恆生指數收跌0.9%，為28795.91點，再度失守29000點大關。國企股(H股)收跌0.77%，為11331.49點。在新年長假前，中國證實新冠狀病毒肺炎確診病例激增，受此影響，影視、旅遊、餐飲股大跌，但製藥股走強，中生製藥收漲4.9%，領漲藍籌股。 (時報資訊) #收跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美中簽了首階段協議，恆指開漲0.11％ 10:002020/01/16 財經 《港股》美股報佳音，恆指開漲0.36％ 11:472020/01/17 財經 《港股》陸經濟數據意外好，恆指收漲0.6％ 16:492020/01/17 財經 《期貨》春節長假前，期交所將調高保證金 16:502020/01/17 財經 操盤心法－長假觀望氣氛濃，業績成長股逢低卡位 04:092020/01/18 證券．權證 《港股》美股創高，恆指開漲0.39％ 10:342020/01/20 財經 財經熱門新聞 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 台積電代工蘋果晶片 傳將在美國製造 - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 未來10年仍動盪 IMF示警：恐重演經濟大蕭條 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。