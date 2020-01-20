投資人在農曆新年長假前將獲利入袋，以及武漢肺炎疫情擴大打擊市場信心，周一香港恆生指數收跌0.9%，為28795.91點，再度失守29000點大關。國企股(H股)收跌0.77%，為11331.49點。在新年長假前，中國證實新冠狀病毒肺炎確診病例激增，受此影響，影視、旅遊、餐飲股大跌，但製藥股走強，中生製藥收漲4.9%，領漲藍籌股。

(時報資訊)