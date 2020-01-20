香港因與大陸來往頻密，目前是除了武漢之外，感染新型冠狀病毒肺炎人數最多的地區。圖為香港大學因出現疑似武漢肺炎病例，校內師生都戴上口罩。（圖／中新社）

大陸武漢華南海鮮市場從去年12月起爆發不明原因肺炎，病原體經判定後為一種新型冠狀病毒。目前大陸已確診共201例，包括武漢198例、北京2例、深圳1例，其中已有死亡3例，另外浙江尚有5疑似病例尚未確診。周邊國家如泰國確診2例、日本及南韓各確診一例。

這波被定名為2019新型冠狀病毒所引發的肺炎，從大陸武漢市一座海鮮市場內發現，因病原不明，最初被稱作「不明原因肺炎」。這波原因不明的疫情，讓大陸民眾憂心是否為嚴重急性呼吸道症候群（SARS）捲土重來。

《中央社》指出，大陸在1月7日，由中國官方成立的專家小組判定，武漢不明原因肺炎來自一種新型冠狀病毒，與SARS及中東呼吸症候群（MERS）的禍首屬同一家族；世界衛生組織不久後即將這種病毒命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。此後，大陸各地近期仍陸續傳出2019新型冠狀病毒肺炎病例。

北京和深圳是在20日首次發布確認有武漢新型肺炎病例。武漢在18、19日確診病例急遽增加136例。

截至20日下午，大陸已確定有201起病例，已治癒出院25例，死亡3例。目前已確定有疫情的地區包括武漢198例、北京2例、深圳1例；另外，浙江則有5起疑似病例，但尚未確診。

周邊國家近期也傳出2019新型冠狀病毒肺炎病例。目前，泰國已確診2起病例、日本確診1例；南韓則在今天傳出有一例來自武漢的女性病例。

大陸國家衛健委19日發布的官方消息，目前專家研判疫情仍可防可控，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑也尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

世界衛生組織（WHO）到目前為止認定病毒為「可能有限度人傳人」，台灣衛服部疾管署副署長莊人祥則說，後續要關注疫情是否持續性人傳人，但此病與SARS相比，個案致死率較輕微。

爆發於2003年的SARS在中國大陸有5327病例，死亡349例。研究顯示，SARS在不同年齡層的致死率並不相同。

(中時電子報)