大陸獨角獸字節跳動再擴大業務範圍，在社交領域與騰訊分食市場外，字節跳動還建立遊戲部門，準備進軍另一大休閒娛樂金雞母遊戲領域，深化與騰訊的鬥爭。
香港信報報導，有消息人士指出，字節跳動在過去數月，透過收購遊戲工作室、購買遊戲發行權以及大肆招聘、挖角等模式，已快速建立遊戲部門，團隊人數多達1千多人。
消息人士指出，字節跳動並不滿足於休閒遊戲，劍指更加hardcore的遊戲，預計在2020年春季就會發布團隊前2款遊戲，目標族群包括大陸以及海外玩家。
字節跳動有不少明星社交產品，有許多死忠用戶，若策略運用得宜，很可能將這群產品粉絲轉移至其遊戲產品中。
此前大陸遊戲市場中，騰訊是當之無愧的王者，遊戲市場的豐厚利潤也讓騰訊成為大陸市值最高的企業之一。此前字節跳動指嘗試過休閒遊戲，但這種模式多靠廣告變現，企業也嘗試用其產品打造能力，推出更重磅的遊戲培養屬於自己的課金玩家。
(工商 )
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