基隆1名王姓男子去年逛廟口夜市時，見年輕女子雪兒（化名）穿著短裙，竟趁人潮擁擠，伸手摸她的大腿及臀部，雪兒發現立刻報警逮人，警方將王男移送法辦，最後被判處有期徒刑3月。另外由於雪兒案發後產生創傷壓力症候群，無法工作，要求王男賠償精神慰撫金，基隆地院近日審結，判賠10萬元。

雪兒向法官表示，遭王男鹹豬手襲臀後心中始終有陰影，每每想起時都感到害怕，服用藥物才能恢復平靜，經諮商師評估認定罹有創傷壓力症候群；也因心靈受創害怕面對人群，辭職無法工作，每次入睡就被惡夢驚醒哭泣不止，嚴重影響生活作息，要求王男須賠償精神慰撫金50萬元。

王男到案後，坦承犯行也願意賠錢，但是雪兒要求賠償的金額太高，自己沒辦法負擔。法官調閱王男的工作薪資等資料後，發現他近一年申報的薪水收入只有20萬元，考量他的經濟狀況後，判王男須賠10萬元精神慰撫金。

(中時電子報)