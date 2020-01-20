金曲台語歌后李婭莎20日舉辦新專輯《毒糖仔》發片記者會，大方坦承曾與經紀人Leo交往2年，「分手不影響工作，大家了解不做情侶，也可以做朋友」，有被下「禁愛令」嗎？37歲的她笑說：「不會啦，我也到這年紀了。」還透露目前有5、6個追求者，「有60幾歲的，但真的無法，20幾的也有，我可以接受姊弟戀，但最多差3、4歲，不然想法不同。」

單身2年的她仍期待愛情，希望未來另一半人品要好、有愛心、有上進心，特別是一定要愛狗。曾有女同志追求，她笑稱不太了解同性這塊，只怕爸媽不能接受，但她不排斥跟女生交往，「很帥ok，愛是沒有界限的，每個人都有被愛與愛人的權利，重要是找到適合的。」

李婭莎的愛情觀很開放，男生女生都不排斥。（攝影／張祐銘）

她曾因被催婚而與家人起爭執，有次她告訴媽媽：「我是為了自己幸福，還是要跟別人宣示？」愛狗的她曾經養了四隻狗，其中一隻長了惡性腫瘤，經過10幾次手術後宣告不治，其他也因故過世，目前僅剩一隻，走過喪犬之痛的她說：「雖然想再養狗，但媽媽勸我別再養了，不要被狗綁住。」

金曲歌王蕭煌奇今特別站台，爆料李婭莎為了邀請他當製作人，連續請他吃好幾次飯，超有誠意。蕭煌奇稱讚她聲音有很多種表現，無論抒情、爵士，比較麻煩的是要調整她的台語咬字，李婭莎說：「聽說蕭煌奇錄音很嚴格，沒想到進錄音室意外發現他很有耐心。」

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(中時電子報)