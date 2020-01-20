台灣電信詐騙猖獗，且大都假扮檢警單位向民眾行騙，犯罪模式甚至輸出海外，造成全球各地屢傳類似案件，根據法務部統計，近8年來，檢方共計收案16萬2926件，起訴11萬多人，沒收犯罪所得逾11億元，而被判決有罪人數為6萬6000多人，但其中極大部分是人頭帳戶、車手，近8成被判6個月以下徒刑、（拘役、可易科的輕刑，至於被判5年以上徒刑者迄今僅有24人，顯見刑度偏低。

由於以「假檢警」手法犯罪的電信詐騙案過於猖獗，政府一再修法重懲，分別在2014年增訂刑法加重詐欺罪、2018年修正組織犯罪防制條例，將詐欺集團納入處罰範圍，另於2016年施行刑法沒收新制，追討犯罪所得，並在2017年在洗錢防制法增訂處罰車手及擴大沒收條款，但發生率仍然居高不下。

法務部針對2011年至去年11月的電信詐騙恐嚇案件數據進行分析，發現近8年共收案16萬2926件，以2018年3萬5,100件最多，而去年1至11月也有3萬2512件。另近8年來共起訴起訴11萬322人（占37.8％），不起訴處分8萬4681人（占29.0％），緩起訴處分1809人（占0.6％）。

被起訴的11萬多人中，犯罪類型以單純提供人頭帳戶5萬4968人最多，不過在修正組織犯罪防制條例、刑法增訂加重詐欺罪後，相關罪名已有增加，以去年1至11月為例，全國檢察機關共起訴1萬9334人，加重詐欺罪起訴6672人（占34.5 ％）、組織犯罪起訴4751人（占24.6％）、洗錢防制法起訴2687人（占13.9％）。

近8年電信詐欺恐嚇案件被判有罪確定6萬6192人，以判處6月以下有期徒刑的3萬6656人占55.4％最多，其次為拘役1萬5443人占23.3％，兩者合占七成九。但8年來被判處5年以上徒刑僅24人，自2018年修正組織犯罪防制條例後，2018年判刑5年以上有6人，去年1至11月判刑5年以上有7人，合計13人。

另被判刑的詐團被告，男性比例高於女性3.4倍，有七成九屬「20至40歲」的青壯年族群；近8年沒收電信詐欺犯罪所得達11億6940萬元。

(中時電子報)