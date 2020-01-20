沒有雪車的外殼，空架雪車的選手必須俯臥在雪車上，頭朝前向下滑，賽道末段時速都超過100公里。代表中華隊出賽洛桑冬青奧女子空架雪車的呂佳欣，第一趟滑出個人最佳1分18秒49，第二趟1分18秒73，總成績2分37秒22，排名第20名，教練孫光明表示，成績有超出預期，相比練習她進步了三秒多，表現的很好。她自己也很開心滑出生涯最佳，並突破自己。

呂佳欣原本有一個籃球夢，不過因為學校沒有籃球隊而跟著田徑隊一起訓練，純粹以興趣為主，後來在朋友的邀約下，一起參加雪車選手選拔。不過她第一次到美國移訓就撞傷腳踝，頓時讓她萌生退意，在爸媽的鼓勵下，又加上機會難得，她才選擇堅持下去。

起初呂佳欣是入選雪車項目，後來外國教練考量體格，覺得她比較適合空架雪車，因而和林昱馨交換項目，個頭不高的她，當初坐在雪車裡根本看不到前面。改練空架雪車之後，她也透過跟自己對話來克服恐懼，她說：「我就告訴自己：『不要怕一定可以。』」

「這是冬季運動很少人知道，所以能被選上機會很難得。」呂佳欣從未想過自己能夠成為代表隊的一員，她也鮮少有像代表隊的團隊生活，要和大家朝夕相處，因為年紀比較小，其他隊員也對她多有照顧，她說：「隊友人很好，也幫助我很多，以前我不太愛講話，這一次話有變多了。」

孫光明表示，呂佳欣很有練空架雪車選手的特質，很安靜也很穩定，不過體重不到45公斤的呂佳欣，雪車幾乎跟她一樣重，因此滑行時會側滑，她也努力在吃胖，她表示，自己在國外比較容易胖，上次去積分賽還胖了2、3公斤。

(中時 )