事故現場仍有大量血跡。（戴上容攝）

新北市議員王威元20日召集各單位進行會勘（戴上容攝）

新北市蘆洲區環堤大道19日發生女童穿越馬路時，不幸被特斯拉、轎車擦撞波及，最後身亡意外，現場無設置行人穿越道與號誌燈，外界認為有檢討空間。當地里長表示，曾申請設置紅綠燈，但被單位駁回；新北市交通局交通安全科長林昭賢解釋原因，並說依《道路交通標誌標線號誌設置規則》，因19日發生重大事故，現可增設交通號誌，預計二月底前完工。

梁男19日上午駕駛特斯拉電動車，行經新北市蘆洲區環堤大道時，因車速過快與三菱轎車擦撞後，撞上正要穿越馬路的12歲張姓女童，女童送醫後宣告不治；因現場沒有設置行人穿越道與號誌燈，引發議論。新北市議員王威元等人與鄰近四位里長、新北市各局處20日下午2時召開會勘。

王威元20日到場會勘表示，對於憾事痛心疾首，現場會勘後得出五項改善結論，包含：該路口將建置號誌，封閉鄰近一側之安全島缺口、增設100米長標線型人行道、修剪或移除中間分隔島灌木，以利駕駛視線、警方將加強移動是超速取締、請水利局高灘處再行規畫進入堤防位置，並調整行穿線（斑馬線位置）。

蘆洲區永樂里長李麗文表示，曾向相關單位申請過設紅綠燈，但被單位駁回，市議員王威元也提出質疑；新北市交通局交通安全科長林昭賢解釋，距離幹道岔路兩百公尺才能新設紅綠燈，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》法規重大事故或一年內有五次肇事紀錄才能設置。

林昭賢補充，該路口將於二月底前建置號誌，另將於本月31日進行正式會勘，改善交通供稱設施，盼能更完善維護交通環境。

(中時 )