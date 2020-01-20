高市小港大林蒲地區長期被煙囪包圍，遷村議題爭論不休。（柯宗緯攝）

行政院去年10月核定大林蒲遷村案589億元經費，立委賴瑞隆近日邀集經濟部工業局、高市都發局討論遷村進度，確定農曆年後2月8日邀請經濟部長沈榮津及高市府有關單位，親自到大林蒲活動中心向鄉親報告進度及規畫，至於遷村安置計畫草案最快6月出爐。

賴瑞隆指出，去年10月8日行政院長蘇貞昌在答復他進行施政總質詢時表示，已核定大林蒲遷村案後，時隔3個月，經濟部及高市府應就雙方合作分工情形、完成事項、未來規畫，盡早向大林蒲居民說明。

日前臨時會首日，賴瑞隆邀集工業局副局長楊伯耕、高市都發局副局長王屯電討論遷村事宜；雙方皆表示，自核定後已於去年底召開工作會議，初步確定未來重要日程及遷村總部設置地點，目前雙方也將盡早簽定「委託高雄市協議書」。

楊伯耕進一步說明，今年度將就遷村完成3大項目，分別為可行性計畫、環評及都市計畫變更，「遷村安置計畫」將於6、7月完成草案，年底正式完成。王屯電指出，高市府目前已展開兩項工作，包括由地政局研究配地規畫及都發局調查研究針對弱勢族群的安置計畫。

賴瑞隆認為，大林蒲遷村是基於8成9的民意基礎，然而民意需求反應於安置計畫，才是能否順利推動的關鍵，包括居民換地的基準、未足一戶居民的安置原則、弱勢居民的安置方式等，納入原鄰里居民未來希望能維持群居的問題，並盡力維持居民原來生活方式與文化傳統等，越完整溝通越能順利完成工作。

(中時 )