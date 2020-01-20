總太地產集團主席吳錫坤放手讓年輕人負責子公司的營運，各家旗下建設公司也不負所望，推案獲口碑熱銷。（總太集團提供／盧金足台中傳真）

總太地產集團主席吳錫坤在尾牙宴感謝基礎施工、安全設施、機電工程、泥作工程等協力廠商，一路合作打拚，讓總太品牌與產品能夠在市場上獲得肯定。（總太集團提供／盧金足台中傳真）

大人重溫懷舊年代，小朋友體驗古早味童玩遊戲，台灣50、60年代的特有人情味，尾牙人氣爆棚。（總太集團提供／盧金足台中傳真）

總太集團尾牙有如歡樂嘉年華，會場設置一座復古柑仔店場景。（總太集團提供／盧金足台中傳真）

員工化身唱跳歌手，帶動全場氣氛，展現熱情與活力。（盧金足攝）

總太集團旗下子公司以品牌力創下競爭力，這支實力堅強的營運艦隊，在房地產市場繳出亮眼成績單，以「金膨派」的辦桌，慰勞員工一年來的貢獻，總太地產集團主席吳錫坤特別感謝基礎施工、安全設施、機電工程、泥作工程等等10多家合作廠商，一路合作打拚，讓總太品牌與產品能夠在市場上獲得肯定。

有別於一般的尾牙，總太集團更具創意，請出曾在美食電影擔任電影顧問的總舖師「明錦師」，料理在地又古早味的手路菜，員工也展現另類才藝，載歌載舞表演唱作俱佳，掀起全場熱烈掌聲，贏得滿堂彩。

復古與創新大融合！尾牙以復古為主題，從節目表演設計到參加尾牙的服裝特色，散發濃濃古早味，平時在工作崗位向前衝的員工，化身唱跳歌手，全部「撩下去」的表演節目

，帶動全場氣氛，員工展現熱情與活力，以滿滿正能量，迎接2020年的挑戰。

吳錫坤放手讓年輕人負責子公司的營運，各家旗下建設公司也不負所望，推案獲口碑熱銷，總太地產新推出的「聚作

」銷售近5成，開賣首月即衝出總銷量近26億元好成績，預計今年第三季推出第三期。

永福地產「洲際Ｗ」因大型百貨將進駐的利多，市府打造洲際棒球場運動園區等效應加持，生活機能更加成熟完善，未來將成為11期新的核心商圈。

此外，永豐泰地產於南區國立公共資訊圖書館與捷運五權站旁推出「女王萬歲」，豐富的文教氣息及綠地資源，推出後成為銷售指標建案，預計農曆春節後提前開工動土。

在台中海線推案的永益發建設，2019年新建案「初見」，因靠近靜宜商圈推出半年來已銷售近9成，預計年後推出第二期；陞霖地產預計在太平74快速道路沿線，新光地區推出新案，交通到那裡，建設就到那裡，銷售榮景可期。

總太地產席開66桌手路菜的尾牙宴，人氣強強滾，吳錫坤特別請在場各家協力廠商，包含基礎施工、安全設施、機電工程、泥作工程等13家合作廠商上台，一起接受總太全體員工的感謝與表揚，傳達總太地產的感恩與惜福。

「對總太集團而言，這些一路打拚陪伴的合作廠商實在功不可沒！」吳錫坤說，建築業工程龐大，需要各方合作，協力廠商的幫忙，總太品牌與產品能夠在市場獲肯定，讓總太為很多人蓋出溫暖又安全的家。

總太集團尾牙有如歡樂嘉年華，會場設置一座復古柑仔店場景，廣搜各種古早童玩，讓大人重溫懷舊年代，小朋友體驗古早味童玩遊戲，台灣50、60年代的特有人情味，尾牙人氣爆棚，期許邁向2020再創新業績。

(中時 )