永達保經去年業績表現，新契約保費收入為國內保經之冠達31億元，稅前每股盈餘8.8元，獲利8.8億元中有3.8億元來自轉投資的大陸永達理。

永達保經轉投資且持股達24.9％的大陸永達理保經2019年期繳新契約保費收入達人民幣24.1億元、主管人力達6,483人、百萬圓桌（MDRT）會員人數達成1,419位、13個月繼續率達96％、業務人員年平均新契約保費收入達40.1萬，為市場的多倍，稅後盈餘約人民幣3.5億元。永達理呈現穩定快速發展，於對岸已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。

永達董事長吳文永表示，今年大陸保險市場可望持續快速發展，目前資本額僅人民幣8000萬元的永達理，預計將增資至人民幣3億元，持續拓展大陸保險市場，預估今年獲利貢獻度可望超過五成，且待四月初開放保險業的相關法規明細出爐後，持續增加永達理資本額，再評估是否在Ａ股掛牌上市。

(工商 )