新北市一名張姓女童（12歲），本月19日與父母一同前往拜訪居住蘆洲區的爺爺，行經環堤大道、永樂街口時，1輛特斯拉與三菱轎車互撞後，無辜的女童慘遭波及，當場被撞上，送醫後宣告不治。據了解，女童2年前曾與父母開心到蒙古遊玩，還寫下遊記紀錄旅途點滴，母親目睹事發女兒當場慘死，至今仍難以接受。

據了解，張姓女童就讀淡水新市國小六年級，相當活潑可愛，今天是她國小結業式，許多同學都相當不捨，女童2年前7月時跟長輩一起到蒙古旅遊，遊記中滿溢她第1次出國的興奮，「這是我第1次搭飛機，我覺得好開心，只要一想到能搭飛機出國，整顆心是既興奮又期待，真希望7月13日能趕快到來，這次是第一次出國。」如今女童卻還來不及認識完這個世界，就慘死輪下，令人鼻酸。

警方調查，梁姓男子（34歲）當時從中和駕駛著特斯拉休旅車，要到蘆洲拜訪友人，直行經過蘆洲區環堤大道、永樂街巷弄口時，疑似未注意前方巷口緩緩駛出1輛準備左轉的銀色三菱，兩車直接撞上後，撞擊力之大，特斯拉車尾衝上中央分隔島後，直接夾擊張姓女童，女童雙腳膝蓋以下被截斷，當場血流如注；女童父母目擊全程，馬上蹲地查看她的情況，但是女童當場失去生命徵象，緊急送往新光醫院急救後仍宣告不治。

(中時電子報)