1名陳姓房仲向建商偽稱已獲多名地主同意，可將已整合完成的北市基隆路1處土地與建商合作土地開發，並以地主缺錢為由，陸續向建商詐騙保證金、周轉金合計逾2000萬元，並指示林姓男子偽造數千萬元本票給建商作為擔保，案經台北地檢署偵結，依偽造文書、詐欺、偽造有價證券等罪嫌起訴陳、林2人。

起訴書指出，曾經擔任某知名房仲公司經紀營業員的陳男，2011年間向被害建商佯稱已取得5位地主同意，將北市大安區基隆路2段的1處土地整合完成，他可居間斡旋與被害建商合作開發。

建商誤以為真，遂與陳簽立買賣議價委託書，分別於2011年6月30日、12月12日、12月30日3度交付保證金共540萬元，而陳男為取信建商，則在買賣議價委託書、收據上偽造5名地主簽名、偽蓋印章。

之後，陳男再向建商誆稱，因有地主及其繼承人等賣方因急需用錢，商請建商先行周轉，若賣方反悔不賣，違約金將罰1倍。建商遂於2011年至2012年間陸續支付1330萬元、160萬元給陳男。

陳則偽造地主或繼承人簽名的收據，並指示林姓男子偽造數千萬元本票交付建商作為擔保，事後建商因遲遲無法與地主及繼承人簽署買賣契約，前往陳男任職的房仲公司查訪，才發現陳早已離職，始知受騙而提出告訴。

(中時電子報)